Michelle Hunziker posta una dedica da brividi sul suo profilo Instagram per suo marito Tomaso Trussardi: i followers sono commossi

Followers commossi per la dedica d’amore comparsa oggi sul profilo Instagram di Michelle Hunziker. La showgirl ha voluto omaggiare e celebrare l’amore per suo marito Tomaso Trussardi condividendo immagini inedite del matrimonio avvenuto il 10 ottobre del 2014. Nel giorno del loro anniversario, dunque, Michelle ha voluto condividere questo bellissimo ricordo con i suoi numerosissimi fan che hanno inondato di commenti il profilo della conduttrice, mettendo anche a tacere un po’ le recenti voci e rumors circa una presunta crisi con il marito.

Giorno davvero speciale il 10 ottobre per Michelle Hunziker che festeggia l’anniversario di matrimonio con suo marito Tomaso Trussardi. Per ricordare il momento in cui si sono detti il fatidico sì, la Hunziker ha condiviso un filmato che ripercorre tutti i momenti di quel giorno in cui si sono giurati amore eterno.

Nel video compare anche Aurora Ramazzotti, la piccola Sole tra le braccia della mamma. Celeste era presente ma non si vede, si trovava infatti nella pancia della bellissima Michelle, raggiante come sempre.

Ecco il dolcissimo post condiviso dalla conduttrice: