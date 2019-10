Morgan, rissa con un paparazzo a Milano: scatta la denuncia per entrambi

Morgan è stato il protagonista di una rissa con un paparazzo a Milano dopo averlo fotografato in compagnia di una donna: scatta la denuncia.

Non è un periodo affatto facile per Morgan. Dopo lo sfratto, il noto cantante è stato protagonista di una lite con un paparazzo a Milano. Come raccontato da Il Corriere della Sera, il noto cantante, nei giorni scorsi, ha avuto una rissa con un fotografo che, mercoledì scorso, lo aveva paparazzato a Milano in compagnia di una donna. Ecco tutto nel dettaglio.

Morgan, rissa a Milano con un paparazzo: ecco il motivo

Era mercoledì scorso quando Morgan, dopo essere stato paparazzato a Milano in compagnia di una donna, ha iniziato una vera e propria rissa con il fotografo. Stando a quanto raccontato sulle pagine de Il Corriere della Sera, la lite sarebbe stata davvero dura. Tanto che Marco Castoldi sarebbe arrivato addirittura a strappare la camicia del paparazzo. Ovviamente, sul luogo è intervenuta la Polizia. Che ha presentato denuncia per entrambi. Per Morgan, l’accusa è di ‘esercizio arbitrario delle proprie ragione’. Ovvero, avvalorare un proprio diretto tramite l’uso di violenza. Per il fotografo, invece, l’accusa riguarda il diritto di estorsione. Poiché, stando a quanto si evince, avrebbe chiesto in cambio dei soldi.