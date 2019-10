Cosa sapere sull’orgasmo sincronizzato: cos’è e come si raggiunge il piacere insieme nella coppia.

Il mondo della sessualità e soprattutto dell’orgasmo, sia femminile che maschile, sembra sempre un mistero. Ci sono molti aspetti dell’intimità che non vengono ancora ben capiti dal partner oppure, non riuscendo ad ottenerli, si pensa che siano “miti”. È il caso dell’orgasmo sincronizzato che non tutte le coppie ottengono e che molti non conoscono nemmeno. Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Cos’è l’orgasmo sincronizzato

Partiamo dalla base. Con orgasmo sincronizzato si intende quando i due partner raggiungono il climax del piacere insieme. Molti di voi penseranno che è già complicato raggiungere il massimo del piacere, figuriamoci insieme. Sebbene l’orgasmo sincronizzato non sia una conditio sine qua non per provare gioia nel rapporto di coppia, quando lo si raggiunge è veramente molto bello.

Come raggiungere il piacere insieme

Come fare quindi ad avere un orgasmo sincronizzato? Per prima cosa non dovete pensarci troppo. Già perchè come sappiamo il raggiungimento del climax del piacere spesso è legato a pensieri e condizioni psicologiche. Quindi, aggiungere stress al rapporto intimo potrebbe essere assolutamente deleterio. Spesso inoltre i tempi nelle coppie non coincidono e può capitare che la donna venga “lasciata appesa” in quanto l’uomo raggiunge il piacere in modo più automatico e meccanico senza troppi pensieri. Per una donna è diversa quindi bisogna trovare il giusto incastro. La sincronia orgasmica quindi è complicata e non deve diventare certo un pensiero fisso. Sicuramente ci sono degli accorgimenti per portare la donna a provare piacere un po’ più rapidamente: dei preservativi zigrinati che vi aiutano nella stimolazione, l’allungamento dei tempi dedicati ai preliminari e magari, perché no, dedicarsi anche a qualche gioco di coppia!

