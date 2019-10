Simona Ventura è stata ‘beccata’ da Striscia la Notizia: nella rubrica ‘Fatti e Rifatti’ sono stati messi in evidenza tutti gli interventi chirurgici.

È una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, Simona Ventura. La sua carriera è costellata di successi, ma soprattutto di programmi diversi tra di loro. A partire da Quelli che il calcio, fino a Temptation Island Vip. Insomma, di strada la Ventura ne ha fatta in televisione. Ebbene. Ma com’è cambiata nel corso degli anni? Ecco. Secondo Striscia la Notizia, la conduttrice è ricorsa a qualche intervento chirurgico. Nella rubrica di Fatti e Rifatti, il noto tg satirico di Canale 5 ha messo, infatti, in evidenza tutto ciò che non è passato inosservato allo ‘scanner test’. Siete curiosi di sapere di cosa parliamo?

Potrebbe interessarti anche:

Striscia la Notizia, Simona Ventura finisce nel mirino: tutti gli interventi chirurgici

Simona Ventura è ricorsa alle chirurgia estetica? Non sappiamo darvi, ovviamente, una risposta certa. Di anni ne sono passati dal suo debutto in televisione, è vero. Eppure, la conduttrice appare sempre più in forma e più bella che mai. Quindi, è rifatta? Beh, stando a quanto detto nella puntata di ieri di Striscia la Notizia, sembrerebbe proprio di sì. Nella classica e nota rubrica ‘Fatti e Rifatti’, il tg satirico di Antonio Ricci ha passato in rassegna tutti ciò che, secondo lo ‘scanner test’, sembrerebbe essere ritoccato. Ebbene. Ma cosa, quindi, la Ventura si sarebbe rifatta? Ecco. Stando a quanto detto nella puntata di ieri del programma, ciò che sembrerebbe essere ritoccato sono: naso, viso e decollete. “Hanno mandato in tilt il sistema”, dice Iacchetti in tono ironico.

Come dicevamo precedentemente, secondo lo ‘scanner test’ sono proprio questi gli elementi che sembrano essere stati ritoccati dalla Ventura nel corso degli anni. Sarà realmente così? In ogni caso, è sempre bellissima.

Per ulteriori news su Simona Ventura –> clicca qui