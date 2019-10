Una Vita in Bianco, Giulia De Lellis presenta personaggio che interpreterà nella fiction di Maria De Filippi che andrà in onda su Witty TV

Dopo il libro Le corna stanno bene su tutto-Ma io stavo meglio senza, che ha riscontrato un successo oltre le aspettative, Giulia De Lellis stupisce tutti diventando attrice.

L’ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, infatti, sarà protagonista di una fiction ideata da Maria De Filippi e che andrà in onda su WittY TV. Si tratta di “Una Vita In Bianco” girata insieme all’attrice Ludovica Bizzaglia.

Una nuova sfida per Giulia De Lellis che oggi ha presentato ai followers il personaggio che andrà ad interpretare nella serie.

Una Vita in Bianco, Giulia De Lellis presenta il suo personaggio della fiction

Non solo corna e dolori per la bella Giulia. Dopo aver ritrovato l’amore e il sorriso accanto ad Andrea Iannone, motociclista ed ex di Belen Rodriguez, e la pubblicazione del suo libro, la De Lellis è stata scelta da Maria De Filippi per recitare in “Una vita In Bianco“, web serie in cui l’ influencer interpreterà i panni di Claudia che, come Giulia, è una fashion blogger.

Claudia è una sognatrice che spera di avere tanti followers e di diventare influencer. Giulia ritiene di essere molto simile al suo personaggio: “Io e Claudia abbiamo sicuramente due cose in comune: una è che lei è una fashion blogger o influencer, chiamatela come volete, e il fatto di esserci sempre per la propria migliore amica. Io sono un po’ così, sono molto generosa, molto attenta e sto vicino alle mie più care amiche. Questa cosa me la sento molto”.

Una Vita in Bianco andrà in onda su WittyTv dal 22 Ottobre in poi e tratterà le vicende di tre simpatici coinquilini interpretati da Giulia De Lellis, Luca Turco e Ludovica Bizzaglia.