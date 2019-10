Uomini e Donne, una coppia amatissima aspetta una femminuccia: l’annuncio sui social è arrivato poco fa.

La notizia della dolce attesa è trapelata già da un po’ sul web. Ma oggi, finalmente, i ‘Marchesucci’ hanno rivelato il sesso del nascituro. Parliamo di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che formano una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne. Ebbene, che la bellissima ex tronista della trasmissione fosse incinta, lo sapevamo già da un po’. Ma qualche ora fa, i due piccioncini hanno rivelato ai loro fan il sesso del bambino. E lo hanno fatto in un modo davvero speciale. Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, una coppia amatissima aspetta una femminuccia: l’annuncio di Clarissa e Federico

It’s a girl! È una femminuccia! Sarà rosa il fiocco in arrivo in casa Marchese-Gregucci. Sono stati proprio gli ex protagonisti di Uomini e Donne a rivelarlo ai loro followers, attraverso alcune stories su Instagram davvero emozionanti. Dopo un breve countdown i due non hanno potuto nascondere più il sesso del bebè in arrivo: una femminuccia! La coppia è al settimo cielo, ecco una foto tratta dai video postati sui loro social:

Una notizia splendida, quella comunicata da Federico e Clarissa ai loro fedelissimi fan, che hanno immediatamente invaso i profili dei loro beniamini con messaggi d’affetto e di auguri. Tra i due, quella che ha difficilmente trattenuto l’entusiasmo è stata Clarissa, che evidentemente desiderava particolarmente una femminuccia: “Non sto esultando!”, scrive ironicamente l’ex tronista, mentre alza le braccia al cielo senza contenere la gioia. E Federico scherza così: “Dovrò giocare con le bambole!”. “Si, e con le coroncine, i trucchi ecc ecc”, risponde Clarissa con un sorriso splendido. Una notizia davvero stupenda, per una coppia da favola. In attesa di scoprire come decideranno di chiamare la loro principessa, i nostri migliori auguri per i futuri genitori!