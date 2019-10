Vieni da Me, Maria Amelia Monti svela un retroscena su Gerry Scotti: “Me lo chiedono ogni giorno”; ecco l’intervista dell’attrice al programma Rai.

Una nuova scoppiettante puntata di Vieni da me è andata in onda oggi 10 ottobre 2019. Ospite di Caterina Balivo, per il consueto gioco della Cassettiera, è l’attrice Maria Amelia Monti, che ha ‘aperto i cassetti’ della sua memoria tra carriera e vita privata. L’attrice non nasconde l’imbarazzo nel vedere nello schermo le clip delle sue esperienze passate in tv. E dopo aver percorso le tappe più importanti della sua carriera, Maria Amelia Monti parla dell’amore con suo marito Edoardo Erba, col quale ha tre figli. Ma nell’immaginario collettivo, Maria Amelia Monti è la moglie di Gerry Scotti. L’attrice racconta alcuni retroscena sul loro rapporto.

Nel gioco della Cassettiera, nella puntata di oggi di Vieni da Me, Maria Amelia Monti si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita lavorativa e privata. L’attrice comica appare molto emozionata nel ricordare gli episodi più salienti della sua carriera, tra i quali c’è sicuramente la lunga collaborazione con Gerry Scotti nella sit-com Finalmente Soli. E, per via dell’amatissima fiction che li ha visti protagonisti per anni, i due sono una coppia anche nell’immaginario collettivo. “Per tutti sono davvero la moglie di Gerry Scotti!”, rivela l’attrice, che spiega come suo figlio ha dovuto specificare a scuola che Gerry Scotti non era suo padre. Un racconto davvero esilarante, quello di Maria Amelia Monti, che svela:” Ogni giorno, ancora oggi, la gente mi ferma e mi chiede “Come sta Gerry?”, proprio come se fosse mio marito”. Un forte segnale di come la coppia tv sia stata amatissima. E, anche tra i due, l’affetto e l’amore è ancora forte. Caterina mostra a Maria Amelia un video messaggio di Gerry, in cui piovono parole carine per la collega. Che, emozionata, ricambia i saluti con affetto al sua adorato ‘marito’.