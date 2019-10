Alessia Marcuzzi posta una foto in primo piano: un ‘dettaglio’ non passa inosservato. Ecco cosa le hanno fatto notare.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Attualmente in tv con la seconda edizione di Temptation Island Vip, la bellissima bionda è molto attiva sui social. In particolare su Instagram, il social preferito dai vip. E dopo aver ironizzato su una possibile gravidanza mostrando la pancia ai suoi followers, poco fa Alessia ha postato una nuova foto, in cui sponsorizza una crema. Nel farlo, la Marcuzzi mette in bella mostra le mani. È a questo punto che un utente nota un dettaglio molto particolare. Che la stessa Alessia commenta. Ecco il botta e risposta su Instagram.

Alessia Marcuzzi e il dettaglio delle mani: “Si ce le ho piccole”

Sono molti i vip che amano interagire con i propri fan sui social. Tra questi c’è anche Alessia Marcuzzi, che appena può risponde personalmente ai commenti e alle curiosità dei suoi followers. È quello che è successo poco fa sotto l’ultima foto postata su Instagram. Una foto in cui Alessia si mostra in primo piano e un dettaglio non passa inosservato. La conduttrice risponde a un utente che le fa una domanda specifica su una parte del suo corpo. Ecco cosa è successo:

Ebbene sì, Alessia lo ammette: ha le mani piccole, niente Photoshop, come ha ipotizzato l’autore del commento. Effettivamente, la conduttrice ha davvero delle belle mani, che sono chiaramente visibili nel post in questione. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto. Le mani di Alessia sembrano davvero perfette. E il post, come sempre quando si tratta della Marcuzzi, ha ottenuto in poco tempo tantissimi like e commenti. E a voi, cosa ne pensate della conduttrice di Temptation Island Vip?