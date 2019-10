Alessia Marcuzzi incinta? Su Instagram mostra la pancia…ecco le ultime foto della conduttrice, che hanno incuriosito i fan.

Un’uscita a quattro con i rispettivi mariti per due tra le conduttrici più amate della nostra tv. Di chi parliamo? Di Alessia Marcuzzi e Mara Venier, che ieri sera hanno cenato insieme a casa della regina di Domenica In. Una cena in amicizia, tra allegria e tante risate, ma soprattutto buon cibo. Si perché Mara sembra essere davvero un’ottima cuoca. E se il giorno precedente è stato Jerry Calà a deliziarsi coi suoi spaghetti, ieri sera è stato il turno di Alessia e suo marito. E proprio dopo la cena, Alessia si è mostrata ai suoi followers con ‘qualcosa di troppo’. Siete curiosi di vedere le foto della conduttrice? Ve le mostriamo noi!

Alessia Marcuzzi incinta? La pancia è cresciuta, ma c’è un motivo…

Se Mara Venier dovesse invitarvi a cena, ricordatevi di non mangiare troppo nelle ore precedenti. Si, perché a quanto pare Mara è una chef molto generosa. A svelarlo è stata Alessia Marcuzzi, ospite a cena a casa sua proprio ieri sera. Una serata divertentissima, ma che si è conclusa con un ‘leggero senso di pesantezza’. È così che Alessia Marcuzzi ironizza sulla cucina ottima e abbondante della zia Mara. E proprio poco dopo la cena, si mostra su Instagram così:

“Quella pasta era da perdere la testa! La sensazione è che io improvvisamente sono incinta.. ecco!” È così che la conduttrice di Temptation Island Vip mostra la sua pancia dopo la cena a casa della Venier. Una pancia visibilmente ‘lievitata’ , tant’è che la Marcuzzi si definisce ironicamente incinta! Un siparietto davvero divertente, che mette in risalto tutta la simpatia di Alessia. E le doti culinarie della Zia Mara, ovviamente! Chi non vorrebbe assaggiare i suoi spaghetti?