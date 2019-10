Andrea Iannone senza slip ha fatto scalpore: è Giulia De Lellis che l’ha ripreso nelle sue IG story. Ecco di che si tratta.

E’ al momento la coppia più chiacchierata nel mondo del gossip: Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono sulla cresta dell’onda. La loro storia d’amore è nata da poco ma sembra essere già molto stabile e passionale: vivono insieme, nella casa di lui a Lugano e spesso mostrano sui social anche momenti di “intimità. Questa volta è l’influencer, autrice del libro che sta avendo un enorme successo “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza“, a pubblicare una foto del suo fidanzato mentre è senza vestiti. Diamo un’occhiata.

Andrea Iannone senza slip: Giulia De Lellis lo riprende di nascosto

Ha fatto scalpore senza dubbio l’Instagram story sbucata da poco nel profilo di Giulia De Lellis. L’influencer ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato a tutti i suoi fan il suo fidanzato, Andrea Iannone, senza alcun vestito: il pilota di Moto GP non indossa neanche gli slip. Per coprire le parti intime, la giovane romana ha posizionato un grosso cuore proprio lì.

E mentre condividono il loro amore, Giulia e Andrea pensano anche al lavoro: la novità assoluta è che presto uscirà una fiction ideata da Maria De Filippi e che andrà in onda su Wtty Tv e vedrà protagonista l’influencer più seguita del momento. La romana farà parte del cast di “Una vita in bianco” girata insieme all’attrice Ludovica Bizzaglia. Vedremo GDL nei panni di Claudia, una fashion blogger che darà molti consigli alla sua migliore amica. Dal 22 ottobre andranno in onda le simpatiche esperienze ed avventure di tre simpatici coinquilini: ci sarà da ridere e soprattutto vedremo l’ex corteggiatrice in un mondo totalmente inedito!