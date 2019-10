Benedetta Parodi fa un ‘incredibile’ annuncio ai fan su Instagram: è successo subito dopo la puntata di Bake Off Italia andata in onda su Real Time.

Benedetta Parodi sta continuando ad avere grande successo con la settima edizione di Bake Off Italia. Il programma va in onda ogni venerdì e regala sempre colpi di scena inaspettati, come è successo anche stasera, con la settima puntata, che si è conclusa a sorpresa senza nessun eliminato. La puntata è stata una vera e propria festa, con ospiti speciali i giudici del programma ‘Cortesie per gli ospiti’, Diego Thomas, Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi. Al termine di questo settimo appuntamento il migliore è risultato Rong, e nessuno è stato costretto ad abbandonare il programma. Subito dopo la fine della puntata, Benedetta Parodi ha fatto un annuncio ‘incredibile’ su Instagram: ecco cos’è successo.

Benedetta Parodi, l’annuncio su Instagram: è successo subito dopo Bake Off Italia

Benedetta Parodi continua a mantenere il timone della settima edizione di Bake Off Italia. Il programma sta avendo grande successo in termini di pubblico e continua a regalare sorprese. Poco fa, solo pochi minuti dopo la fine della settima puntata del cooking show dedicato alla pasticceria, la Parodi ha fatto un annuncio alquanto ‘incredibile’, che ha lasciato a bocca aperta i fan. In una delle storie Instagram pubblicate dalla conduttrice c’è la foto del suo cellulare, che indica l’orario a cui ha impostato la sveglia.

La sveglia di Benedetta è impostata addirittura per le 4.15, praticamente prima ancora dell’alba. MA perché la conduttrice deve fare questa ‘levataccia’? Il motivo non è legato a Bake Off Italia. In realtà domani la Parodi dovrà andare a Bari per partecipare alla Fiera del Levante, presso uno stand dove incontrerà anche i fan. Il viaggio che l’attende è lungo, e nonostante sia andata a dormire tardi per guardare la puntata di Bake Off, dovrà comunque svegliarsi prestissimo per ricominciare un’altra giornata di lavoro.