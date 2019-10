Sanremo 2020, circolano i probabili nomi dei Big: ecco le prime indiscrezioni sui prossimi partecipanti al Festival più amato d’Italia.

Inizierà i primi di febbraio il Festival di Sanremo 2020 e già da qualche giorno sono iniziate le scommesse e le proposte su chi parteciperà a questa edizione. Sono iniziati a circolare i primi nomi dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston quest’anno condotto da Amadeus: artisti italiani ed internazionali quest’anno incanteranno ancor di più il Festival più famoso d’Italia. Intanto il conduttore si sta concentrando sui giovani, le nuove proposte che si sfideranno a dicembre per contendersi la partecipazione a Sanremo. Ecco i probabili nomi che dei big della nuova edizione del Festival.

Sono iniziati a circolare i primi probabili nomi per Sanremo 2020: a più di quattro mesi dall’inizio del Festival più amato e seguito in Italia da tantissimi anni sono uscite le prime indiscrezioni. I nomi dei Big che potrebbero salire sull’Ariston sono tutti diversi tra loro e sono artisti sia italiani che internazionali: parliamo di Lady Gaga (probabile la sua presenza come super ospite), Giordana Angi, Elettra Lamborghini, Al Bano. Riporta la notizia Fanpage aggiungendo che anche la cantautrice Levante ha voglia di salire sul palco di Sanremo.

Lo stesso portale fa sapere che Amadeus ora si sta concentrando sui giovani: il conduttore si sta dedicando alle nuove proposte che potranno cantare e dimostrare di poter salire sul palco dell’Ariston nel mese di febbraio. Fino al 16 ottobre ci saranno le iscrizioni, poi le semifinali con le 20 canzoni scelte si sfideranno per poi arrivare al 17 settembre su Rai Uno, serata evento di Sanremo. I big, il prossimo presentatore, li sceglierà nei prossimi mesi: il 6 dicembre nella puntata speciale dell’Epifania de “I soliti ignoti” condotta proprio da Amadeus vedrà probabilmente i prossimi partecipanti BIG della settantesima edizione del Festival di Saremo.