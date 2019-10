Brutta notizia per Alvin e Ilary Blasi: l’inaspettato verdetto arriva dopo la quarta puntata di Eurogames.

La serata di giovedì 10 ottobre 2019 è stata caratterizzata dal quarto appuntamento con Eurogames, la versione ‘moderna’ dello storico programma degli anni ’90 ‘Giochi senza Frontiere’. Il programma, condotto da Ilary Blasi e Alvin, pur essendo molto seguito e apprezzato, non ha raggiunto i numeri desiderati in termini di ascolti e di pubblico. Già nelle passate settimane, infatti, lo show è stato ‘sconfitto’ dalle fiction della Rai in onda in contemporanea, e lo stesso è accaduto anche ieri, quando ‘A un passo dal cielo’ ha battuto la concorrenza: ecco tutti i dati Auditel nel dettaglio.

Brutta notizia per Ilary Blasi e Alvin: ecco il verdetto dei dati Auditel

La serata di giovedì 10 ottobre 2019 ha visto il trionfo in termini di ascolti della fiction di Rai Uno ‘A un passo dal cielo’, che è giunta alla quinta stagione e continua a tenere il pubblico incollato al televisore. Ben 4.361.000 spettatori hanno seguito il telefilm, che ha raggiunto uno share del 20,1%. Non è riuscito ancora a decollare, invece, Eurogames, che rimane decisamente indietro, raggiungendo il 10.8% di share, con poco più di 2 milioni di spettatori. Un risultato che certo non farà piacere a Ilary Blasi e Alvin, conduttori del programma. Share simile per Le Iene di Italia 1, che si sono mantenuti sul 10%, con un pubblico di circa 1 milione e 680mila spettatori. A seguire, la gara della NAzionale Under 21 Irlanda-Italia, in onda su Rai Tre, che con 1 milione e 600mila spettatori ha raggiunto il 6.5% di share.

6.3% di share e circa 1 milione e 100mila spettatori, invece, per Rete 4, con il talk ‘Dritto e Rovescio’, seguito a ruota da Piazza Pulita, su La 7, con il 5.4% di share e 941mila spettatori, e da ‘Maledetti Amici Miei’ di Rai Due, che ha ottenuto il 4.1% di share, guardato da circa 900mila spettatori.