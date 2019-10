Emma Marrone, nuovo post sui social: splendido annuncio della cantante; ecco cosa ha appena rivelato ai suoi followers.

L’ultima foto su Instagram Emma Marrone l’aveva postata lo scorso 28 settembre, direttamente dall’ospedale. Un post in cui ha voluto far sapere al suo amato pubblico che non è stato facile, ma “è andata”. E dopo circa 15 giorni dall’ultimo post, Emma torna sui social con una nuova foto. E una nuova splendida notizia. Riguarda il suo singolo Io Sono Bella. Ecco cosa ha svelato l’ex vincitrice di Amici.

Emma Marrone, lo splendido annuncio sui social: Io sono bella primo in classifica

Un nuovo post sul profilo di Emma Marrone. Un post che annuncia una splendida notizia. La cantante salentina torna attiva sui social, in un periodo non proprio facile per lei. Il ritorno della malattia ha ‘incasinato’ i piani della cantante, che poco prima dell’annuncio della pausa forzata, aveva lanciato il suo ultimo singolo Io Sono Bella. E l’ultimo post di Emma riguarda proprio questo. Il suo singolo è primo in classifica airplay. È la stessa cantante a comunicarlo ai fan attraverso il suo profilo Instagram:

Un ‘repost’ dalla pagina Earone Music, quello pubblicato da Emma sul suo profilo. La cantante aggiunge un piccolo cuore rosso alla fine dell’annuncio, a indicare la sua gratitudine per il successo del suo brano. Un successo che ha accolto anche il post della cantante. In pochissimi minuti, il profilo di Emma è stato invaso da una pioggia di like e commenti. In tanti si sono congratulati con l’ex vincitrice di Amici, mandandole, come sempre hanno fatto in questo periodo, messaggi di affetto. Tra i like e i commenti al post, non mancano volti noti del mondo dello spettacolo: da Alessia Marcuzzi a Giorgia, da Amadeus a Elisabetta Gregoraci. Tutti a fare il tifo per Emma, che non è solo ‘bella’ come recita la sua canzone, ma è una vera guerriera. Complimenti, Emma!