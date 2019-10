‘Che ne pensate?‘, chiede Erica ai fan, scrivendo anche di non sentirsi particolarmente a suo agio con la giacca elegante, ma i commenti, che sono tantissimi, mostrano apprezzamento per il look dell’ex gieffina. Tutti le fanno i complimenti per la sua incredibile bellezza, e del resto non si può fare altrimenti davanti a un fisico tanto perfetto e davvero mozzafiato.