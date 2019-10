Fedez, momento di ‘tensione’ su Instagram con Chiara Ferragni: lei si lamenta del suo comportamento e lui le fa il dito medio, cos’è successo.

Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia davvero invidiabile. I due hanno da poco festeggiato il primo anniversario di nozze in un romantico week end di lusso e dimostrano quotidianamente il loro amore su Instagram, con foto e video che li ritraggono in momenti di coppia o col piccolo Leone, grande protagonista dei loro profili social. Fedez è da poco ritornato ‘on line’ dopo un periodo di assenza dai social, durante il quale è stato impegnato con le riprese di un noto reality. Poco fa il rapper ha pubblicato su Instagram un momento di ‘tensione’ avuto con la moglie Chiara, al termine del quale le ha rivolto un ‘dito medio’: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Chiara Ferragni e Fedez, lui le fa il dito medio su Instagram: cos’è successo

Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre dimostrato sui social di avere un rapporto basato sulla passione, ma soprattutto sul gioco e l’ironia. I due hanno una grande intesa e lo mostrano apertamente quando scherzano insieme o si prendono in giro a vicenda. Nelle ultime storie su Instagram, i due sono in aeroporto, pronti a partire in occasione del compleanno di Fedez. I due sono felici di stare insieme dopo tanti giorni di lontananza e sono sempre molto vicini.

A un certo punto, però, Chiara chiede a Fedez ‘un bacino’ e lui si rifiuta, il tutto chiaramente sempre in tono scherzoso. Davanti all’insistenza della moglie, che si lamenta di non ricevere mai baci dal suo compagno, Fedez risponde facendole il dito medio. Il momento di ‘tensione’ è soltanto un gioco dei due innamorati, che danno vita a un simpatico siparietto per i fan su Instagram.