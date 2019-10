Giordana Angi a Sanremo: l’indiscrezione della cantante, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, ai microfoni di Verissimo

Da Amici al palco di Sanremo. Giordana Angi, seconda classificata nell’ultima edizione del famoso talent, potrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo, tappa molto ambita per i cantautori come Giordana, fresca di pubblicazione del suo ultimo album “Voglio essere tua” con il singolo “Stringimi più forte“.

Giordana Angi a Sanremo: l’indiscrezione ai microfoni di Verissimo

L’ex concorrente di Amici e adesso coach di Amici Celebrities è reduce da un tour nazionale che l’ha vista girare tutt Italia a firmare il suo album, dopo l’esperienza al talent di Maria De Filippi.

Nemmeno il tempo di terminare il tour, che Giordana ha pubblicato un nuovo album che si prospetta essere un successo.

Ma la notizia principale è che, ai microfoni di Verissimo dove sarà ospite sabato 12 ottobre, Giordana Angi ha dichiarato che potrebbe essere in lizza per un posto tra i Big della prossima edizione di Sanremo 2020 condotta da Amadeus: “Ho una canzone sulla quale sto lavorando, per cui se mi vedrete sul palco di Sanremo vorrà dire che è andata bene”.

Giordana già aveva preso parte alla kermesse nel 2012 tra i Giovani con il brano Incognita poesia. Nel frattempo prosegue anche il suo ruolo come coach della squadra bianca ad Amici Celebrities.