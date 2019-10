Giulia Michelini, la confessione a poche ore dalla puntata di Rosy Abate: “Ci sto provando”; ecco cosa ha rivelato l’attrice.

Ci siamo. Questa sera andrà in onda l’ultima attesissima puntata di Rosy Abate 2, la seconda stagione dell’amatissima fiction con Giulia Michelini. Le anticipazioni sono davvero succulente: il finale di stagione sarà una vera bomba. Ma proprio qualche giorno prima della fine della fiction, l’attrice si è lasciata andare a una ‘confessione’ sui social. Attraverso un commento ricevuto su Instagram, Giulia ha aggiornato i suoi followers sulla condizione delle sue…unghie! Ebbene sì, ecco il botta e risposta esilarante con una fan.

Giulia Michelini, la confessione sui social: c’entrano le sue unghie

Giulia Michelini è decisamente una delle attrici più amate della nostra tv. La sua Rosy Abate è una vere e proprie eroina per il pubblico della serie, che questa sera andrà in onda con l’ultima attesissima puntata di stagione. Tutti sono in ansia per il gran finale. E probabilmente anche la bellissima Giulia. Che, è noto a tutti, non ha un carattere particolarmente tranquillo. E in alcune apparizioni in tv della talentuosa attrice, qualcuno ha notato la sua ‘abitudine’ di mangiare le unghie. Ecco il simpatico botta e risposta su Instagram:

Ebbene sì, Giulia Michelini non sta mangiando più le unghie. O almeno ci sta provando: “Meno orrende di prima sicuro”, scrive l’attrice. Che nelle sue Instagram Stories ha appena postato l’ultimo promo della puntata di questa sera di Rosy Abate 2. Una puntata davvero imperdibile. L’ansia sale sempre più e tutti si chiedono come si concluderanno le turbolente vicende della regina di Palermo. Ma soprattutto: Rosy morirà o no? Non ci resta che scoprirlo questa sera in prima serata su Canale 5! Tenetevi pronti!