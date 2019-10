Le Iene, il discorso da brividi per Nadia Toffa: “Una cosa ci rende meno tristi”, ecco come si è aperta la puntata di ieri.

Le Iene Show torna anche col suo appuntamento infrasettimanale. Dopo il debutto della settimana scorsa del trio tutto al femminile, ieri è stata la volta dei tre conduttori uomini. Parliamo di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, che da inviati si sono trasformati in conduttori dello show. Come i loro colleghi, anche loro non sono riusciti a trattenere l’emozione nel ricordare Nadia Toffa, la Iena scomparsa lo scorso agosto. Dopo l’omaggio dedicato alla Toffa durante la prima puntata di stagione, anche il trio di conduttori ha voluto mandare un pensiero alla collega. Ecco cosa è accaduto.

Le Iene, i tre conduttori ricordano Nadia Toffa: “Una cosa ci rende meno tristi”

Ieri 10 ottobre 2019 è andata in onda la prima puntata di questa stagione delle Iene condotta dal trio di Iene tutto al maschile: Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. “Non possiamo iniziare questa nostra prima conduzione, qui, dallo studio 20, senza pensare alla persona che negli ultimi anni ci è stata accanto, con cui abbiamo riso, condiviso, presentato le nostre inchieste”. Matteo Viviani introduce il ricordo della collega Nadia Toffa, ammettendo che è passato ancora troppo poco tempo per poter accettare quanto è accaduto:“Dobbiamo ancora metabolizzare.L’atmosfera qui è come se lei fosse ancora qua”. “E ci sta, sta qui con noi”, continua un emozionato Giulio Golia, che ricorda come Nadia non era presente solo durante la diretta, ma sono tutti i momenti condivisi con lei anche dietro le quinte saranno indimenticabili. “Con Nadia abbiamo condiviso un pezzo di vita, non abbiamo perso una professionista, abbiamo perso un’amica, una sorella“, conclude Golia. Il discorso di chiude con Filippo Roma che sottolinea come anche chi non ha avuto la fortuna di conoscere Nadia di persona, abbia provato lo stesso dolore al momento della tragica notizia. “Ci mandate tante lettere, parole e dimostrazioni di affetto: in un momento così difficile, questa cosa ci rende meno tristi!”. Un discorso da brividi, quello che ha dato il via alla puntata di ieri de Le Iene, dove Nadia c’è e ci sarà per sempre.