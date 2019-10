Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso sostituita per la domenica sera: la decisione a sorpresa di Mediaset sconvolge i palinsesti.

Ci saranno in bel po’ di cambiamenti, a Mediaset, durante la prossima settimana. E riguarderanno il talk show serale di Barbara D’Urso, Live Non è la D’Urso. La trasmissione aveva già cambiato il giorno della messa in onda rispetto alla scorsa stagione, in cui era trasmesso il mercoledì sera. Il giorno scelto per quest’anno è la domenica sera, ma ancora per poco. Sì perché Live traslocherà presto al lunedì sera, prendendo il posto di Temptation Island Vip, a cui manca solo una puntata per terminare. Chi ci sarà, quindi, nella domenica sera di Canale 5? Ve lo sveliamo subito.

Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso sostituita per la domenica sera: al suo posto Tiki Taka

Amici di Live Non è la D’Urso prendete carta e penna: sta per cambiare il giorno in cui potrete seguire il vostro programma preferito. Barbara D’Urso e il suo talk stanno per spostarsi al lunedì sera, che sarà presto ‘libero’ dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Un cambiamento che, inevitabilmente, crea ‘movimento’ nei palinsesti Mediaset. Chi prenderà il posto della D’Urso di domenica sera? Ebbene, ci sarà Pierluigi Pardo col suo programma sportivo Tiki Taka, che lascerà Italia 1 e tornerà su Canale 5. Lasciando così il via libera al ritorno de Le Iene su Italia 1 la domenica sera. Insomma, un vero e proprio walzer a Mediaset. E tutto partirà dalla ricollocazione di Live- Non è la D’Urso. Poco male per Barbarella, che quest’anno ha dovuto affrontare la ‘sfida’ della doppia diretta nello stesso giorno: Domenica Live e Non è la D’Urso. Se l’è cavata alla grande, inarrestabile com’è, ma ora avrà un giorno in più per organizzare le scoppiettanti puntate del suo talk Live. E voi, lo seguirete anche di lunedì?