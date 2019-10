Chi è Lorella Boccia: età, carriera e vita privata della ballerina di Amici, prima concorrente e poi professionista.

Tra le ballerine apparse nel talent Amici di Maria De Filippi, è sicuramente una delle più belle in assoluto. Parliamo di Lorella Boccia, che è approdata nella trasmissione di Maria De Filippi durante la 12esima edizione. Da lì, una carriera di grandi successi. Ripercorriamoli insieme, conoscendo meglio la ballerina. Che è sposata col figlio di un manager molto noto nel mondo dello spettacolo. Conosciamo meglio Lorella Boccia, e soprattutto: sapete perché si chiama così?

Chi è Lorella Boccia: tutto sulla ballerina di Amici dalla bellezza mozzafiato

Occhi azzurri, sorriso magnetico, corpo da far invidia: Lorella Boccia è una della ballerine più belle mai apparse in tv. Nata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 27 dicembre 1991, Lorella ha la danza nel sangue e il suo nome ne è una prova: la mamma l’ha chiamata così in onore di Lorella Cuccarini, di cui era una grandissima fan. ha iniziato a ballare a soli 4 anni e si è diplomata al Teatro San Carlo di Napoli. E proprio nello splendido teatro partenopeo è apparsa nel cast de Il Guarracino e La Bella Addormentata nel Bosco. Ma sin da piccola, Lorella sognava di approdare sul piccolo schermo. Ci è riuscita grazie alla scuola di Amici di Maria De Filippi, dove è stata allieva nella categoria Ballo nell’edizione numero 12 del talent. Lì Lorella si è fatta notare non solo per il suo talento nella danza, ma anche per la sua notevole bellezza e padronanza del palco. Per lei è arrivata la conduzione di Colorado, al fianco dell’attore comico Paolo Ruffini, una parte a Step Up e nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Ma ad Amici, Lorella è rimasta legata, eccome. La bellissima ballerina è diventata una delle ballerine professioniste della trasmissione, come spesso accade per gli allievi più talentuosi. Inoltre, Lorella ha condotto i casting per la scuola di Amici insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta. Insomma, un legame indissolubile quello con Amici, il programma che le ha regalato il grande successo.

Grande successo come grande è l’amore della sua vita, Niccolò Presta, figlio del noto manager Lucio Presta, marito di Paola Perego. La bellissima ballerina è impegnata con Niccolò dal 2016, anno in cui si sono conosciuti a Ciao Darwin. Lorella era una delle ballerine della trasmissione mentre Niccolò lavorava nella produzione. Un amore che ha faticato a decollare: Presta ha dovuto corteggiarla per un bel po’ di mesi. Ma ora i due sono più innamorati che mai, oltre che marito e moglie!! La coppia si è detta sì per sempre il 1 giugno 2019 a Roma. Prima di lui, a Lorella sono stati associati vari flirt, spesso presunti, come quello col ballerino Stefano De Martino. Ma l’unica relazione certa della ballerina, prima di Niccolò, è stata quella col coreografo Bruno Centola, iniziata prima che Lorella partecipasse ad Amici e durata circa due anni. Nel cuore di Lorella però oggi c’è solo il suo Niccolò, col quale è solita postare molte foto sui social. Eccone una:

Belli come il sole, Lorella e Niccolò di recente sono stati purtroppo vittime di uno spiacevole episodio: un’aggressione con un coltello. “Ci avete derubato e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito”, racconta la ballerina in un recente post sul suo Instagram. Un episodio davvero triste, che ha preoccupato molto i fan della coppia. Che, in poco tempo, ha ricevuto migliaia di messaggi di conforto e solidarietà.