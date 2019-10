Miriam Leone incanta Instagram con una foto in costume: la scollatura è profonda, ma un dettaglio non sfugge ai fan, arriva qualche ‘critica’.

Miriam Leone è una delle ex Miss Italia più apprezzate e amate dal pubblico, nonché una delle più seguite sui social. Diventata negli anni un’attrice affermata, è attualmente una delle protagoniste della serie di grande successo 1994, in onda su Sky. Ma oltre a essere amata per il suo lavoro di attrice, Miriam è anche ammirata per la sua bellezza, che mette spesso e volentieri in mostra anche su Instagram. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo è davvero incantevole: Miriam indossa un costume da bagno dalla scollatura profonda, ma è un particolare dettaglio a balzare agli occhi dei fan, ecco quale.

Miriam Leone, la foto in costume incanta Instagram: scollatura profonda, ma un dettaglio non piace ai fan

Miriam Leone è una bravissima attrice e in questo periodo sta avendo un grandissimo successo in particolare per la sua partecipazione alla serie 1994, in onda su Sky e davvero amatissima dal pubblico. L’ex Miss Italia è una donna bellissima e ultimamente ha giocato spesso anche con il suo look, mostrandosi ad esempio bionda, a dispetto dei suoi soliti capelli rossi, che i fan adorano. Poco fa Miriam ha pubblicato su Instagram uno scatto in costume da bagno, una foto davvero incantevole, in cui si vede in primo piano la profonda scollatura del costume.

Lo scatto ha spopolato su Instagram, ottenendo migliaia di like e commenti in pochissimo tempo. Ma se sono tantissimi, praticamente la maggioranza, i complimenti e le parole di stima dei fan, non mancano alcune piccole ‘critiche’, in particolare per un dettaglio. Alcuni followers di Miriam, a quanto pare, la preferiscono rossa, e le consigliano di tornare al suo look di sempre, e qualcuno le consiglia addirittura di sfoltire le sopracciglia, perché con i capelli biondi stanno meglio più sottili. E voi come la preferite?