Amazzonia, è arrivata finalmente la pioggia dopo i terribili incendi: la reazione dei vigili del fuoco è commovente.

Terribili incendi hanno quasi distrutto del tutto l’Amazzonia, il polmone verde del mondo. I devastanti roghi che stanno bruciando l’Amazzonia hanno messo in serio pericolo la popolazione e la fauna selvatica: le conseguenze possono peggiorare tutto, il clima, la vita degli esseri umani e animali. Dopo mesi, è finalmente arrivata la pioggia che ha dato tregua non solo ai volontari della provincia di Guarayos ed ai vigili del fuoco che sono continuamente a lavoro con lo spegnimento dei focolai, ma anche all’intero pianeta. L’evento è così eccezionale che la reazione degli ultimi citati è stata davvero commovente.

Pianti ed urla di gioia, danze sotto la pioggia e sorrisi infiniti: le immagini che stanno circolando sul web dei vigili del fuoco in Amazzonia hanno fatto commuovere tutti. Dopo mesi di incendi e di rovina finalmente è arrivata la pioggia a dare un po’ di pace alla foresta ed ai pompieri che lavorano 24 ore su 24 per spegnere anche l’ultima fiamma rimasta in vita. L’evento eccezionale è stato festeggiato da tutti: la pioggia torrenziale che ha colpito la Bolivia è durata solo 30 minuti ma l’acqua caduta dal cielo, anche se per poco, ha inumidito la zona accendendo la speranza e la forza nei volontari e nei vigili del fuoco costantemente a lavoro.

Il video dell’esultanza reso noto dal quotidiano La Opinion ha fatto commuovere tutti:

Hanno ringraziato la pioggia, hanno ringraziato Dio per aver dato loro una piccola speranza che non è ancora tutto perduto. Per gli incendi in Amazzonia si è mobilitato il mondo intero cercando di collaborare per non permettere la distruzione di tutto. Anche le grandi star di Hollywood hanno contribuito alla salvezza delle foreste nel polmone del mondo: uno di queste è Leonardo di Caprio.