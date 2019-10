Serena Enardu senza reggiseno su Instagram: gli occhi di tutti cadono lì; ecco il post che ha infiammato i followers della bellissima sarda.

I fan di Uomini e Donne la ricorderanno certamente per il suo percorso sul trono. Ma Serena Enardu si è fatta conoscere da tutti grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Dove ha partecipato col suo compagno Pago, con cui è fidanzata da 6 anni. Come è finita tra loro? Il falò di confronto tra i due è stato davvero molto acceso. Ma in attesa di scoprire le ultime sulla loro relazione, Serena continua la sua vita, postando foto e video su Instagram. E le sue foto non passano di certo inosservate. Nell’ultima, la bellissima sarda non indossa il reggiseno. Impossibile non restare ipnotizzati. Date un’occhiata.

Serena Enardu senza reggiseno : il post infiamma i followers

Serena Enardu è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La sua turbolenta storia con Pago ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori. Serena è infatti divisa tra due fuochi: l’amore per il suo fidanzato e il feeling con il single Alessandro. Ma a catturare l’attenzione dei fan è stata anche l’ultima foto di Instagram. Il motivo? Serena indossa una maglia bianca, abbastanza trasparente, che diventa particolarmente audace perché l’ex tronista non indossa il reggiseno! Guardare per credere:

Serena è davvero incantevole nella sua ultima foto apparsa su Instagram: il top bianco mette in risalto le sue forme notevoli. Anche perché l’ex tronista non indossa il reggiseno. Inutile dire che gli occhi dei fan sono finiti tutti lì…Il post in poco tempo è stato invaso dai complimenti dei followers, incantati dalla bellezza della Enardu. E voi, cosa ne pensate di Serena? Tornerà con Pago o uscirà single dal villaggio di Temptation Island Vip?