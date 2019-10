Taylor Mega provoca i fan con delle storie Instagram molto ‘audaci’: il vestito è particolarmente scollato, il gesto con la lingua fa impazzire i followers.

Taylor Mega è una delle influencer più seguite in Italia. Bellissima e molto disinibita, l’ex gieffina pubblica tantissime sue foto sui social, molte delle quali mettono in mostra tutta la sua avvenenza e il suo fisico statuario. Anche la vita privata di Taylor è sempre sotto i riflettori, in particolare da quando ha confermato di avere una relazione con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La cosa ha fatto molto ‘scalpore’, soprattutto per le polemiche nate con Erica Piamonte. Poco fa Taylor ha pubblicato delle storie molto ‘particolari’ su Instagram, mostrandosi in un abito succinto e dalla scollatura profonda e facendo un gesto con la lingua che ha immediatamente scatenato la fantasia dei fan.

Taylor Mega, la scollatura dell’abito è profonda: il gesto con la lingua fa impazzire i fan

Taylor Mega è una bellissima ragazza e non fa nulla per nasconderlo. Tante le foto e i video che l’influencer pubblica quotidianamente su Instagram, mettendo in mostra il suo corpo curato e il suo fisico da urlo. Anche poco fa Taylor non si è smentita e ha pubblicato delle storie mlto ‘particolari’, che hanno scatenato la fantasia dei fan. L’influencer è in macchina e indossa un mini abito bianco particolarmente corto, aderente e scollato, e già questo basterebbe a mandare in visibilio il suo pubblico. Ma non è tutto. In aggiunta al suo look, Taylor gioca con i fan e per provocarli tira fuori la lingua. ‘Come un serpente’, scrive nella didascalia del video. E a voi piace Taylor Mega in questa versione così ‘audace’?