Un posto al Sole, l’attore ha sposato il suo compagno: fiori d’arancio per uno dei protagonisti più seguiti della serie di Rai 3.

Il cast di Un Posto Al Sole festeggia i fiori d’arancio di uno dei suoi attori più seguiti. Uno dei personaggi della serie tv firmata Rai 3 si è infatti unito in matrimonio col compagno. Stiamo parlando del vigile Cerruti, per tutti “Cerry” come lo chiama anche la collega e amica Mariella. Il vigile nella soap non fa mistero della propria omosessualità, rendendosi spesso protagonista di simpatici siparietti insieme ai colleghi di sempre: Mariella e il comandante Guido. Nonostante la propria omosessualità dichiarata il vigile non ci pensa due volte ad ospitare l’amica Mariella e a dare il proprio cognome, assumendosene tutte le responsabilità, al bambino che la donna porta in grembo.

Un posto al Sole, l’attore ha sposato il suo compagno con rito civile officiato dal sindaco

Cosimo Alberti, in arte Salvatore Cerruti “Cerry” è convolato a nozze col compagno Christian Luino. I due hanno fatto partecipi i Fan dei preparativi del matrimonio, postando foto e stories su instagram. Christian Luino è nato nel 1983 e si descrive come ballerino, personal trainer e assistente negli Hotel. Entrambi sono legatissimi alla patria ed è per questo che hanno scelto di officiare il loro matrimonio all’interno del Maschio Angioino, con una cerimonia celebrata dal sindaco Luigi De Magistris. Segue poi un party a Villa Tufarelli a cui hanno partecipato amici, parenti e colleghi. Tra i volti noti presenti vi erano anche: Antonella Prisco che interpreta l’amica Mariella nella soap, Luca Turco nella serie Niko, Giorgia Gianetiempo nella serie Rossella, Miriam Candurro nella serie Serena e tantissimi altri personaggi. I due sposi visibilmente emozionati hanno commosso gli ospiti alla cerimonia civile, come può vedersi dalle foto pubblicate sui social.