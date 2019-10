Uomini e Donne, Martina Nasoni nuova tronista? La clamorosa indiscrezione fa il giro del web.

C’è un posto vuoto, attualmente, sul trono della famosa trasmissione di Maria De Filippi. Come abbiamo visto nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, infatti, Sara Tozzi ha deciso di lasciare il trono, dopo aver capito di essere ancora legata al suo ex fidanzato. Chi prenderà quindi il suo posto? Il toto-nome è iniziato già da un po’ sul web: sono tante le possibili ragazze alle quali è stato associato il trono più famoso della tv. Ma l’ultima indiscrezione proviene da Spy.it. La nuova tronista sarebbe l’amatissima vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, Martina Nasoni. Scopriamo di più.

Uomini e Donne, Martina Nasoni possibile tronista: l’incontro con Maria De Filippi

Sarà Martina Nasoni ad occupare il trono di Uomini e Donne rimasto vuoto? Secondo Dagospia sì. La bellissima vincitrice del Grande Fratello 16 sarebbe stata avvistata proprio nei pressi degli uffici di Maria De Filippi. Tra le due, quindi, potrebbe esserci stato un incontro. Che la ‘ragazza dal cuore di latta’ sia stata scelta per essere la nuova tronista? L’ipotesi non sembra così infondata: Martina è bellissima, molto amata, ma soprattutto single, dopo il tira e molla con l’ex gieffino Daniele Del Moro . Se dovesse diventare la nuova tronista, Martina metterebbe definitivamente un punto alla turbolenta relazione col suo ex coinquilino. Il trono potrebbe essere un’ottima opportunità per la vincitrice del Gf di trovare l’amore che ha tanto dimostrato di sognare all’interno della Casa. Secondo Spy.it, quindi, Martina sarebbe tra le prime candidate alla sedia rossa più famosa della tv. In attesa di conferme o smentite, vi piacerebbe vederla a Uomini e Donne?