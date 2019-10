Episodio esilarante tra Romina Power ed Al Bano: il cantante pugliese palpeggia sul palco l’ex moglie, lei immediatamente lo ‘bacchetta’.

Sono una delle coppie che, a distanza di anni, fanno ancora sognare milioni di italiani. Romina Power ed Al Bano, nonostante la loro separazione, continuano a riscuotere un successo davvero mondiale. Come coppia musicale, ovviamente. È proprio per questo motivo che, in questo ultimo periodo, sono impegnati in una dura tournée in Australia. Non sono affatto da soli. Bensì sono accompagnati dai loro due figli: Yari e Romina Junior. Tuttavia, è proprio durante una loro serata a Sydney, che la coppia è protagonista di un siparietto davvero divertente. Ecco di che cosa parliamo nello specifico.

Al Bano palpeggia Romina sul palco, lei lo ‘bacchetta’: “Cosa sono queste libertà?”

Dopo circa 20 anni, Romina ed Al Bano sono ritornati insieme. Attenzione, non come coppia. Bensì come duo musicale. Ai tempi anche della loro relazione, i due cantanti hanno letteralmente incantato tutti con le loro canzoni. Tuttavia, nonostante la separazioni, continuano a far sognare i loro sostenitori. Da diversi anni, infatti, i due hanno iniziato nuovamente a cantare insieme. Riscuotendo, come dicevamo precedentemente, un successo davvero mondiale. Le tappe dello loro tournée, infatti, sono un vero e proprio sold-out. Tuttavia, è proprio durante una tappa del loro tour in Australia, che Al Bano e Romina sono protagonisti di un episodio davvero esilarante. Sono sul palco di Sydney quando il cantante di Cellino San Marco, per rispondere ad una sua fan, ha letteralmente palpeggiato la sua ex moglie sul palco davanti a tutti. Immediata è stata la reazione dell’americana che, senza troppi giri di parole, ha bacchettato davanti a tutti il cantante: “Cosa tocchi?”. E poi continua: “Cosa sono queste libertà?”. L’episodio, quindi, ha scatenato l’ilarità di tutto il pubblico presente al concerto. Ma non solo. Il siparietto, infatti, è stato anche ampiamente documentato su Instagram.