Temptation Island Vip, l’ex moglie di Andrea Ippoliti tuona contro di lui: in un’Instagram Stories, la donna ha svelato alcuni retroscena su lui e Zoe.

È stato uno dei personaggi più dibattuti di questa seconda edizione di Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti. Insieme alla bella Nathaly Caldonazzo, l’imprenditore ha fatto parte delle sei coppie che hanno partecipato al viaggio nei sentimenti di Canale 5. Il suo non è stato un percorso andato alla grande. Appena giunto all’interno del villaggio, Andrea ha particolarmente legato con la single Zoe. Tanto che, dopo essere uscito dal programma senza la sua compagna, ha iniziato la ‘frequentazione’ con lei. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la sua ex moglie ha lanciato una dura accusa nei suoi confronti. Ecco cosa scrive Daniela Pandini, è questo il nome della donna, su Instagram.

Andrea Ippoliti di Temptation Island Vip, l’ex moglie tuona contro di lui e Zoe

Non è assolutamente la prima volta che Daniela Pandini sbotta contro Andrea Ippoliti. Già durante il confronto infuocato con la sua compagna Nathaly Caldonazzo a Temptation Island Vip, la donna aveva espresso la sua opinione al riguardo su Twitter. Adesso, a distanza di qualche tempo, la bella Pandini ha tuonato nuovamente contro il suo ex marito. Ed anche contro Zoe Mallucci, la giovane e sensuale tentatrice del villaggio con cui, stando a quanto dichiarato, Andrea ha iniziato una conoscenza. Non sappiamo cosa abbia fatto realmente infuriare Daniela. Ma, stando a quanto si evince dalle sue parole su Instagram, sembra essere qualche ‘falsa’ dichiarazione rilasciata da uno dei due. Ecco cosa scrive la donna sul suo account social:

Ecco. Stando a quanto scritto da Daniela su Instagram, la conoscenza tra Andrea e Zoe sembrerebbe essere ufficiale. In realtà, la giovane ragazza l’aveva anche dichiarato negli studi di Uomini e Donne. La donna, però, ha voluto sottolinearlo tramite questo post Instagram. Ma non solo. Perché la Pandini ci fa davvero giù pesante. Credendo che il suo ex marito stia cercando di ripulirsi l’immagine.