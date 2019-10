Antonella Clerici è una delle invitate al matrimonio di Andrea Mainardi: la conduttrice è, però, protagonista di un triste episodio social, ecco perché.

Purtroppo, quando si è un personaggio pubblico si è spesso vittime di tristi episodi social. È questo il caso di Antonella Clerici. Che, prima di recarsi al matrimonio di Andrea Mainardi, è stata la destinataria di un commento poco piacevole da parte di un suo ‘haters’ su Instagram. Siamo nell’epoca dei cosiddetti ‘leoni da tastiera’. Infatti, sono davvero tantissimi i Vip che, purtroppo, devono fare i conti con questa ‘triste realtà’. Pochissime ore fa vi abbiamo parlato di un duro botta e risposta che Costanza Caracciolo ha avuto con una sua fan su Instagram. Adesso, invece, vi raccontiamo cosa è accaduto all’ex conduttrice de La Prova del Cuoco. Ecco tutto nel dettaglio.

Antonella Clerici al matrimonio di Andrea Mainardi: il commento che non passa inosservato

Finalmente è convolato a nozze. Andrea Mainardi, ex chef de La Prova del Cuoco, ha finalmente sposato Giada, la sua dolce compagna. Ne abbiamo tanto sentito parlare quando era all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E soltanto oggi l’ha presa in moglie. Un matrimonio tanto atteso, quindi. A cui, ovviamente, non poteva affatto mancare Antonella Clerici. Lei ed Andrea hanno lavorato insieme ai tempi del cooking show di Rai Due. E, da quel momento, non si sono più persi di vista. La loro amicizia, quindi, è un legame che va oltre ad ogni trasmissione televisiva. E lo testimonia proprio la presenza dell’ex conduttrice in questo giorno tanto felice per Andrea e sua moglie. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, prima di potersi recare al matrimonio, la Clerici è stata la protagonista di un triste episodio social. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questo tipo di parole che si possono leggere tra i numerosi commenti giunti sotto la foto di Antonella dove annunciava il suo viaggio verso la cerimonia. Commento a cui, com’è giusto che sia, la Clerici non ha voluto rispondere di persona, ma ci hanno pensato i suoi sostenitori a difenderla.