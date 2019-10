Chi è Francesca Barra: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista, moglie di Claudio Santamaria.

Francesca Barra è un personaggio noto nel mondo del giornalismo italiano, conosciuta anche per il suo matrimonio in gran segreto negli Stati Uniti con Claudio Santamaria: il 21 luglio 2018 si sono poi sposati in Italia, dov’è nata lei. I due non hanno un passato molto facile: hanno vissuto un brutto lutto. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista: la sua vita privata e la sua carriera.

Chi è Francesca Barra: età, carriera e il dramma che ha vissuto col marito Claudio Santamaria

Francesca Barra è nata a Policoro il 24 settembre 1978: è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva, radiofonica ed ex politica. E’ stata ospite nel programma La Vita in Diretta per commentare i fatti di cronaca: è stata anche inviata su LA7 in Cristina Parodi Live. Conduce su Rai Radio 1 “La bellezza contro le mafie” dal 2009: in passato ha condotto molti programmi di approfondimento e di cronaca, il concerto del primo maggio ed è stata ospite fissa a Tiki Taka nel 2015.

Nonostante sia un personaggio conosciuto nel mondo del giornalismo, è molto conosciuta anche per il suo matrimonio con Claudio Santamaria, l’attore, con il quale si è sposata negli Stati Uniti nel novembre del 2017: un anno dopo i due hanno poi celebrato il matrimonio a Policoro, il 21 luglio 2018. Francesca ha tre figli avuti con l’ex Marcello Molfino.