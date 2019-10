Le condizioni salutari di Franco Battiato non sembrano essere buone, lo ha confessato l’amico e storico collaboratore, Roberto Ferri. Ecco le sue parole.

Franco Battiato, artista catanese ed autore di brani che hanno lasciato il segno. La sua personalità eclettica e influente insieme ad i suoi testi gli hanno permesso di lasciare una profonda impronta nella musica italiana. Lo scorso anno si sono diffuse voci sul suo stato di salute, non proprio positive: molti pensavano che fosse in fin di vita ed infatti lo stesso cantautore dopo un po’ ruppe il silenzio dicendo che il peggio era passato. Ma come sta oggi? C’è un suo amico, storico collaboratore, Roberto Ferri, che ha svelato tutto ai microfoni di Fanpage. Ecco le sue parole.

Franco Battiato, l’amico Roberto Ferri confessa: “Sta male”

“Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto” sono le parole di Roberto Ferri, musicista e storico collaboratore di Franco Battiato ai microfoni di Fanpage. Commosso ed emozionato confessa che non sente l’artista da un anno.

“Un anno fa, un pomeriggio mi arrivarono numerose sue chiamate: io rispondevo, “Franco che c’è?”, ma non proferiva parola. Sembrava un richiamo di aiuto, era in difficoltà. Poi arrivò Said (storico tuttofare di Battiato), visto che mi chiamava in continuazione, e ho saputo che stava cancellando tutti i numeri della sua agenda. Era rimasto solo il mio e continuava a chiamarmi. Siccome siamo stati profondamente amici l’ho interpretato come un “Sos”. Non aveva la possibilità di esprimersi, mugugnava. Vedevo che era lui, perché avevo il numero memorizzato sul cellulare, però non riusciva a dirmi niente di comprensibile” sono le parole del musicista.