Belen Rodriguez, la confessione ‘intima’ su Instagram: “Mi imbarazzo”

Belen Rodriguez per la prima volta si lascia andare ad una confessione intima su Instagram: ecco cosa dichiara l’argentina.

È una vera e propria macchina da guerra, Belen Rodriguez. Oltre che un’eccellente conduttrice, l’argentina è una delle showgirl più complete che il panorama artistico italiano ci offre. In diverse occasioni, infatti, la moglie di Stefano De Martino ha mostrato ampiamente le sue doti da cantante, ballerina ed attrice. Insomma, un’artista a tutto tondo. Ma non è finita qui. Perché, è da diverso tempo ormai, che l’argentina si è catapultata anche nel mondo dell’imprenditoria. Da tre anni a questa parte, infatti, Belen, insieme a sua sorella Cecilia, è ideatrice di una linea di costumi da bagno. ‘Me Fui’, è questo il nome del brand, offre una vastità di modelli bikini ed, ovviamente, di prezzo. Ed è proprio in merito a quest’argomento che la giovane si lascia andare ad una confessione ‘intima’ non nascondendo, tra l’altro, un leggero imbarazzo. Ecco di che cosa parliamo.

Belen Rodriguez, tutta la verità su Me Fui

L’estate è, purtroppo, finita. Ma non per Belen Rodriguez. Come testimoniato in alcune recenti Instagram Stories dell’argentina, la sorella maggiore di Cecilia è pronta per una nuova stagione di Me Fui. Proprio ieri, infatti, la showgirl ha annunciato ai suoi followers di aver ricevuto un pacco riguardante la sua linea di costumi da bagno. La nuova collezione estiva 2020 è pronta. O, perlomeno, è quello che si deduce dalle parole della bella argentina. È proprio per questo motivo che, prima di partire per degli scatti per la nuova campagna pubblicitaria, la moglie di Stefano De Martino ha sbilanciarsi un po’ di più su questo brand. Concedendo, quindi, ai suoi followers una vera e propria confessione ‘intima’. Per la prima volta in assoluto, infatti, l’argentina parla del successo che sua linea di costumi da bagno ha avuto nel corso del tempo. “Il primo anno è andato così e così. Il secondo anno è andato un po’ meglio. Il terzo anno ci siamo affidate a dei professionisti ed è andata veramente bene”, dichiara Belen su Instagram. È proprio questo, infatti, che la showgirl dichiara apertamente ai suoi followers. Non nascondendo, come dicevamo, un leggero imbarazzo.

Per ulteriori news su Belen Rodriguez –> clicca qui