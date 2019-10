Benedetta Parodi Bake Off, “è stato terribile”: episodio ‘grave’ in trasmissione, il pubblico non ci sta e scatena una bera e propria bufera

Benedetta Parodi a Bake Off ha condotto un’altra puntata, quella dell’undici ottobre. Il pubblico l’ha seguita tantissimo. Anzi, a dire il vero, in una serata molto particolare come quella di ieri è anche abbastanza sorprendente. Particolare perché il palinsesto tv era molto ampio e offriva tantissimi programmi da seguire: Rosy Abate 2 (l’ultima puntata), Tale e quale Show e tanti altri oltre a Bake Off Italia. Insomma, stando ai dati e a tutti i commenti arrivati su Instagram sul programma, possiamo dire che la sfida dei cuochi se la sia cavata molto bene. C’è qualcosa che, però, continua ad infastidire il pubblico. Vediamo bene di cosa si tratta.

Benedetta Parodi Bake Off, “E’ stato terribile”: episodio ‘grave’ per i telespettatori

Come possiamo vedere dai commenti, ci sono tantissime persone che hanno notato un atteggiamento sbagliato nei confronti di Antonino da parte di Martina. La ragazza avrebbe risposto male, si sarebbe comportata in maniera ‘maleducata’ secondo quanto riportano alcuni. Ma a cosa si riferiscono in particolare? Ecco alcuni commenti:

Un follower scrive direttamente al profilo di Benedetta Parodi: “I commenti su Antonino proprio terribili da sentire. Lo rispetto tantissimo, è dolce, bravo, si impegna e per la sua età è da ammirare! Sentirlo umiliare così da quelle due ragazzine non mi è piaciuto, ma penso nemmeno ai giudici”. Non è piaciuto affatto il comportamento assunto nei confronti di Antonino, il concorrente ‘nonno’ che ama i dolci e i suoi nipotini. Purtroppo, ci sono anche episodi di questo genere in televisione ed è inevitabile che i follower li evidenzino sui social. Lo stesso pubblico che assiste alla trasmissione, infatti, diventa utente social in un attimo. Ieri sera, proprio mentre la puntata andava in onda, gli utenti commentavano la foto di Benedetta Parodi che, poi, con eleganza, ha ringraziato tutti.