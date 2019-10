Lutto nel mondo dello spettacolo: l’attore Carlo Croccolo è morto all’età di 92 anni, a dare la notizia è stata la sua famiglia su Facebook.

Una triste notizia: Carlo Croccolo è morto. Il famoso attore napoletano, all’età di 92 anni, è venuto tristemente a mancare all’affetto dei suoi cari. A darne la notizia è stata, pochissime ore fa, la famiglia. Che, tramite un post su Facebook, ha informato i sostenitori dell’artista della triste notizia. “È morto alle prime luci dell’alba”, recita l’annuncio sul famoso social network. Ma non solo. Perché, nella nota, si apprende anche qualche notizia in più riguardante il giorno in cui si svolgeranno i funerali dell’attore. Eccone qualche dettaglio in più.

Carlo Croccolo è morto: l’attore aveva 92 anni

Un altro pezzo della storia del mondo dello spettacolo è andato via. Proprio alle prime luci dell’alba di questa mattina, sabato 12 Ottobre, Carlo Croccolo è morto. Come dicevamo precedentemente, a dare l’annuncio ci ha pensato la famiglia. Che, in una breve e commovente nota su Facebook, ha informato i fan dell’attore della triste notizia. Specificando, tra l’altro, il giorno e il luogo preciso in cui si terranno i funerali. Il maestro Croccolo aveva 92 anni. E, quindi, com’è giusto che sia, aveva alle spalle una carriera costellata di successi. Ma, soprattutto, un ampio pubblico che apprezzava i suoi lavori. E che continuerà a farlo nonostante adesso non ci sia più. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente, la famiglia ha voluto specificare quando è possibile concedere un ultimo saluto all’attore. Domani, domenica Ottobre, per chi volesse, alle ore 16 presso la Chiesa di Piazza Triste e Trento si terranno i funerali. Saranno svolti, quindi, a Napoli. Proprio la città dove l’attore è nato. E dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione.

Biografia, carriera e doppiaggi dell’attore napoletano

È nato a Napoli il 9 Aprile del 1927, Carlo Croccolo. Ed è proprio nella città partenopea che, pochissime ore fa, si è spento. Aveva 92 anni e una carriera artistica alle spalle davvero eccellente, iniziata nel lontano 1950. Era un artista a tutto tondo, il buon Croccolo. Non solo, quindi, attore di film. Ma anche di teatro. Ed, infine, doppiatore e regista. La sua carriera, come dicevamo, è iniziata nel 1950. E da lì è proseguita accanto a personaggi di spessore della comicità napoletana. A partire, quindi, da Totò fino a Eduardo De Filippo. Ma non solo. Impossibile dimenticare il ruolo di Totonno nella fiction Capri. O anche i suoi doppiaggi di Stanlio e Onlio. Ed, addirittura, di Totò.