Caterina Balivo è la protagonista di una sorprendente ed inaspettata confessione su Instagram: ecco cosa ha dichiarato la conduttrice ai suoi fan.

Conduce una vita più che frenetica, Caterina Balivo. Perché non dimentichiamo che oltre al suo impegno giornaliero con Vieni da Me, la conduttrice è anche mamma e moglie a tempo pieno. È più che normale quindi che, soprattutto nel weekend, la bella campana avverta la necessità di staccare un po’ la spina. E, stando a quanto si deduce dalle sue ultime Instagram Stories, sembrerebbe che proprio oggi la giovane Balivo si sia dedicato proprio a questo. Tramite il suo canale social, Caterina ha, infatti, fatto un’inaspettata confessione. “Sono scappata di casa”, ha scritto su Instagram. Ma cosa vorranno dire le sue parole? Diamoci un’occhiata da vicino.

Caterina Balivo, l’inaspettata confessione su Instagram: cos’è accaduto

Terminata la puntata di ieri di Vieni da Me, Caterina Balivo è ritornata a casa per un weekend di fuoco. Come raccontato in un nostro recente articolo, l’appuntamento di ieri del suo programma su Rai Uno è stato ‘particolarmente’ impegnativo. È più che necessario, quindi, che la conduttrice, in questi giorni, voglia completamente rilassarsi. Non ad Ibiza, come la settimana scorsa, bensì a Roma, in famiglia. Ma non solo. Perché, come ogni donna, anche Caterina necessita di un po’ di tempo per sé. E, come dicevamo precedentemente, sembra che questo sabato sia stato dedicato proprio a questo. In una recente Instagram Stories, infatti, la conduttrice campana ha fatto un’inaspettata confessione che, inizialmente, ha fatto temere il peggio. “Sono scappata di casa”, ha scritto la bella Balivo. Ma cosa sarà successo? Tranquilli, nulla di grave. Soltanto che oggi la napoletana ha deciso di dedicarsi un po’ di tempo solo ed esclusivamente per se stessa.

È proprio questo che Caterina ha voluto fare in questa calda giornata di inizio Ottobre: mani, piedi, capelli e ciglia. Quando ci vuole, ci vuole.