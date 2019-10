Chi è Niccolò Presta: età, lavoro e vita privata del figlio del manager Lucio Presta, la cui vita è stata segnata da un grande dolore.

Niccolò Presta è il figlio di uno dei manager televisivi più famoso d’Italia, Lucio Presta. Il giovane è nato dal primo matrimonio del padre, che oggi è sposato invece con la conduttrice Paola Perego. Nei giorni scorsi Niccolò è stato vittima, insieme alla moglie Lorella Boccia, di un’aggressione in strada da parte di alcuni malviventi, i quali hanno rapinato, sbeffeggiato e minacciato con un coltello la coppia, che ha poi raccontato tutto su Instagram. Ma se Lorella è ben nota al grande pubblico per aver partecipato ad Amici come ballerina e poi come conduttrice del ‘Daily’, Niccolò è meno esposto in tv: proviamo allora a conoscere meglio la sua vita privata, che è stata segnata da un grande dolore.

Niccolò Presta: chi è, che lavoro fa e qual è il grande dolore che lo ha segnato

Niccolò Presta è nato nel 1992, ha dunque 27 anni, e lo scorso giugno ha sposato la sua attuale moglie, Lorella Boccia, con cui sta ormai da anni. Il loro matrimonio è stato una bellissima festa, alla quale hanno partecipato tanti volti noti del mondo della tv, anche se c’è stata una grande assente: Paola Perego. La ‘matrigna’ di Niccolò non era presente alle sue nozze, perché pare che tra lei e il giovane Presta non corra buon sangue, come lui stesso ha rivelato. Del resto, la vita di Niccolò è stata segnata da un grande dolore, che probabilmente non ha mai superato del tutto: parliamo della perdita di sua mamma, la prima moglie di Lucio Presta, morta oltre 10 anni fa.

Niccolò però si è sempre fatto forza e ha provato negli anni a seguire le orme del padre, partendo però ‘dal basso’. Nei suoi primi anni di lavoro in tv, infatti, è stato un vero e proprio tuttofare e ha pian piano imparato le varie mansioni che ci sono dietro le quinte di una produzione televisiva, fino a diventare oggi un manager e produttore di grande successo, nonostante la giovane età. Tra qualche ora potremo seguire l’intervista di Niccolò a Verissimo, dove si racconterà insieme a sua moglie Lorella, rivelando nuovi retroscena sulla sua vita.