Costanza Caracciolo non ci sta, risponde al post di Striscia la Notizia e battibecca con un utente: “Pensi ancora che l’abito faccia il Monaco?”

A Striscia la Notizia è andato in onda il servizio in cui Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Fedez per la questione riguardante le veline: “Chiedo venia a tutte queste ragazze che non conosco personalmente e che quindi non avrei voluto offenderle”. Così, si abbracciano e tutto finisce lì. O quasi. Quasi perché poi, tra i commenti al post, c’è quello di Costanza Caracciolo. Un commento che non vuole polemizzare ma mettere i puntini sulle i su una vicenda che le sta molto a cuore. Ma vediamo meglio di cosa si tratta e cosa ha scritto la Caracciolo che, non molto tempo fa, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Costanza Caracciolo risponde a Striscia la Notizia: il battibecco con un utente

“Ancora nel 2019 utilizzano il termine “veline” ingiustamente per identificare altro genere di donne, che con ognuna di noi non ha niente a che vedere!”: questo il commento dell’ex velina, adesso mamma e compagna di Bobo Vieri. Commento a cui un utente risponde così: “Beh…siete voi che vi siete fatte accostare a feste,calciatori e vita frivola. In realtà non c’è nulla di male,ma se a te da fastidio o alle tue colleghe ‘veline’,forse invece della vita mondana,potevate andare in biblioteca”.

Costanza è una ragazza dal carattere forte. E, infatti, come potevamo prevedere, ecco che non ha perso tempo nel rispondere: “Purtroppo te come tanti altri siete ignoranti, continuate ad “ignorare” il termine e il ruolo che rivestono le “veline”. Feste, calciatori e vita frivola: hai mai vissuto con una velina? Conosci una velina? Hai mai passato un giorno da velina? “Potevate andare in biblioteca?” Pensi ancora che l’abito faccia davvero il Monaco? Preferisco essere accostata a tutto ciò che hai detto altre 100mila volte, che a morire da “ignorante””. Insomma, non va per le sottili l’ex velina che una volta per tutte ha detto cosa pensa sul discorso ‘veline’.