Diletta Leotta fotografata mentre è in piscina: il costume è ‘esageratamente’ scollato e sgambato, la giornalista manda in fan in delirio con il suo corpo mozzafiato.

Diletta Leotta è senza dubbio una delle conduttrici più amate dal pubblico, in particolare quello maschile. Oltre ad essere, infatti, molto brava e preparata nel suo lavoro di giornalista sportiva e speaker radiofonica, Diletta è anche una donna bellissima, con un corpo mozzafiato, che ama far vedere anche sui social. Le foto in cui mette in mostra il suo fisico statuario mandano in delirio i fan, che la seguono costantemente su Instagram, in attesa di nuovi scatti. Poco fa la giornalista li ha accontentati, pubblicando un post in cui mostra ancora una volta il suo bellissimo corpo: il costume di Diletta è davvero molto scollato e sgambato, la foto è da urlo.

Diletta leotta, foto da urlo su Instagram: il costume è scollato, si vede ‘troppo’

Diletta Leotta è molto attiva sui social, dove mostra molti momenti della sua vita quotidiana, dal lavoro, agli allenamenti in palestra, passando per i giorni di relax e vacanza. E proprio uno di questi momenti è il protagonista dell’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram della giornalista, che è tornata per qualche giorno nella sua Sicilia. Diletta, infatti, è originaria di Catania, ma vive a Milano per motivi di lavoro e appena può torna nella sua terra per fare visita a parenti e amici.

Nella foto pubblicata su Instagram, Diletta è in piscina, nonostante siamo a metà ottobre, e gioca con i piedi nell’acqua mentre è seduta sul bordo. Il costume della Leotta è un pezzo intero, ma è davvero molto scollato e sgambato, e mostra le sue curve da urlo e le sue gambe perfette. Poco da dire sulla bellezza della giornalista, che è stata immediatamente invasa di like e commenti da parte dei fan, che hanno trovato lo scatto semplicemente mozzafiato.