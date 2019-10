Elisabetta Cirillo è morta: la giovane blogger, come Nadia Toffa, ha raccontato online la sua battaglia contro la malattia del secolo, il tumore.

Una notizia davvero spiacevole. Elisabetta Cirillo, giovane blogger bresciana, è morta. Così come Nadia Toffa, anche lei combatteva da diversi anni la sua battaglia contro la malattia del secolo. Elisabetta, infatti, era malata di tumore. E così come la iena, anche lei aveva deciso di raccontare pubblicamente tutto quello che accadeva sul suo blog. Purtroppo, però, non ce l’ha fatta. Il 9 Ottobre, la giovane è venuta tragicamente a mancare. A darne l’annuncio sono stati i suoi profili social, gestiti, molto probabilmente, dai suoi familiari.

Purtroppo, il male del secolo miete ancora un’altra vittima. Dopo la tragica scomparsa di Nadia Toffa, anche Elisabetta Cirillo non ce l’ha fatta. La sua battaglia contro il tumore, purtroppo, è terminata. Sono passati diversi anni da quando, per la prima volta, la fashion blogger aveva scoperto di essere malata. E, dopo essersi sottoposta alle opportune cure, era guarita. Purtroppo, nell’ultimo periodo le cose erano precipitate nuovamente. Tanto che, dopo una conseguente ed aggressiva terapia, la bella bresciana, purtroppo, non ce l’ha fatta. Proprio mercoledì scorso, 9 Ottobre, la giovane blogger ha lasciato i suoi cari. Come dicevamo precedentemente, anche lei, come Nadia Toffa, raccontava il calvario e, soprattutto, la sua battaglia contro la malattia. Tramite il suo blog ‘Lisa in the world’ e diversi libri, la bresciana raccontava per filo e per segno la sua personale battaglia contro la malattia. A nulla, però, sono valsi i suoi sforzi. Perché pochissimi giorni fa, Elisabetta non ce l’ha fatta. L’annuncio è apparso sui suoi canali social. E, com’è giusto che sia, numerose persona, familiari e sostenitori hanno dimostrato il loro cordoglio per questa tragica notizia.

