Eva Henger lancia una clamorosa accusa nei confronti di sua figlia Mercedesz dopo l’ospitata di quest’ultima a Domenica Live: cosa dichiara.

Continua lo ‘scontro’ a distanza tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz. Sembrava che la vicenda si fosse conclusa con l’intervista della giovane ragazza per Domenica Live. Ma, invece, non è affatto così. Durante la puntata scorsa dello show pomeridiano di Barbara D’Urso, la fidanzata di Lucas Peracchi aveva risposto pubblicamente ad alcune accuse che, nelle settimane precedenti, sua madre aveva fatto nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. L’ex attrice, infatti, aveva dichiarato che il buon Perracchi era stato violento nei confronti di sua figlia. E per questo motivo aveva seriamente paura per lei. Mercedesz, dal canto suo, aveva pubblicamente smentito tali dichiarazioni. Ma, a distanza quasi di una settimana, Eva è ritornata sull’argomento. Lanciando, così, una vera e propria accusa a sua figlia in seguito alla sua intervista. Ecco cosa dichiara sulle pagine di Spy.

Eva Henger, l’accusa a Mercedesz dopo Domenica Live: “Era in difficoltà”

Non è stato affatto un’intervista facile quella di Mercedesz Henger nella puntata di scorsa. Non a caso, come raccontato in un nostro articolo, la giovane si anche sentita male. Eppure, come dichiarato da Eva Henger in una recente intervista per Spy c’è dell’altro. L’ex attrice, infatti, ha dichiarato sul noto settimanale che l’immagine della figlia, che ha visto all’interno dello show di Barbara D’Urso, le è sembrata l’immagine di una donna in evidente difficoltà. La donna, infatti, è convinta che sua figlia si comporti così come vuole Lucas. “Aveva paura di sbagliare a pronunciare le parole dette da lui”, continua la Henger lanciando, quindi, una clamorosa accusa nei confronti di sua figlia e, soprattutto, del suo attuale fidanzato. E, tra l’altro, non sarebbe la prima volta. Già in una precedente occasione, l’attrice aveva dichiarato che, proprio a causa dell’ex tronista di Uomini e Donne, lei non aveva più rapporti con Mercedesz. Sarà realmente così?