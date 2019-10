Fedez e Chiara Ferragni fotografati mentre sono a letto insieme: lei indossa solo il reggiseno, lo scatto fa impazzire i fan su Instagram.

Fedez e Chiara Ferragni sono di sicuro una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo. I due sono felici insieme e hanno da poco festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio. Unita e soprattutto innamorata del piccolo Leone, la coppia cerca di trascorrere insieme più tempo possibile, nonostante i tanti impegni di entrambi. Chiara è sempre in giro per il mondo per il suo lavoro di Imprenditrice Digitale e Influencer, mentre Fedez ha recentemente partecipato e al reality Celebrity Hunted, che lo ha portato via da casa per alcune settimane. Ora che si sono ricongiunti, i ‘Ferragnez’ sono partiti alla volta dell’Oman e sono stati fotografati mentre erano a letto insieme in albergo: ecco lo scatto che ha infiammato Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez a letto insieme: lo scatto infiamma Instagram

Chiara Ferragni e Fedez sono in Oman, dove stanno trascorrendo una vacanza per festeggiare il compleanno del rapper, che il prossimo 15 ottobre compirà 30 anni. Tutti sanno quanto la coppia sia ‘social’ e quanto appunto ami condividere ogni momento della propria giornata con i fan. Anche durante questa vacanza in Asia i due stanno tenendo aggiornati i followers su tutti gli spostamenti e su tutto quello che stanno visitando. Ma non solo. Fedez e Chiara hanno condiviso su Instagram anche un momento molto ‘privato’, ovvero una foto in cui sono a letto insieme. Nulla di ‘proibito’, sia chiaro, anche perché nella foto il rapper è completamente tra le braccia di Morfeo.

E’ proprio Chiara a scattare la foto e a pubblicarla nelle sue storie Instagram. Come si vede dall’immagine, Fedez dorme profondamente, mentre la Ferragni è sotto le coperte e indossa solo un reggiseno color carne. ‘Abbiamo riposato tutta la mattina’, ha scritto l’influencer come didascalia, condividendo con i fan questo momento di totale relax nel letto dell’albergo in cui alloggia con il marito.