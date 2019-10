Gianni Morandi, episodio ‘choc’ su Instagram: si fa beccare da sua moglie, scenata di gelosia in vista per il cantante?

Gianni Morandi è senza dubbio uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana. Le sue canzoni sono mella mente e nel cuore della gente e anche i più giovani lo conoscono e lo apprezzano, anche per le sue recenti collaborazioni con Fabio Rovazzi, altro personaggio amatissimo dal pubblico più giovane. Negli ultimi anni, inoltre, Morandi si è messo alla prova anche come attore, entrando nelle case degli italiani con la fiction ‘L’isola di Pietro’, che sta per tornare con la terza stagione. Sposato dal 2004 con Anna Dan, con cui sta insieme da 25 anni, Gianni è innamoratissimo di sua moglie, ma poche ore fa è capitato un episodio ‘choc’: Morandi si è fatto ‘beccare’ da Anna, scenata di gelosia in vista per lui?

Gianni Morandi è molto legato a sua moglie Anna. Il profilo Instagram del cantante è pieno di foto con la sua compagna, dalla quale nel 1997 ha avuto anche un figlio, che si chiama Pietro. I due sono una coppia ormai consolidata e ancora perfettamente in sintonia dopo tanti anni insieme. Spesso è Anna a fotografare il marito e a pubblicare gli scatti su Instagram, e questa è una cosa su cui i due scherzano molto. Ma qualche ora fa è successo un episodio ‘choc’, pubblicato proprio sul profilo del cantante. La moglie gli ha fatto una foto mentre erano in un bar a Milano, ma non si è accorta di quello che lui stava facendo: la didascalia del post spiega tutto.