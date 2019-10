Gianni Morandi, la confessione a Verissimo: “La mia prima figlia è morta dopo la nascita”; l’intervista del cantante ai microfoni di Silvia Toffanin.

Tra gli ospiti di oggi a Verissimo c’è stato anche lui, l’eterno ragazzo della musica italiana, Gianni Morandi. L’amatissimo cantante si è lasciato andare a un’intervista intensa e toccante, rispondendo alle domande della padrona di casa Silvia Toffanin. Dalla carriera alla vita privata, Gianni ha ripercorso i momenti salienti della sua vita, raccontando anche un episodio molto triste che ha segnato la sua vita durante il suo primo matrimonio. Ecco cosa ha raccontato.

Gianni Morandi è innamoratissimo della sua Anna, con la quale vive una meravigliosa storia d’amore da ben 25 anni. Di lei ha parlato anche a Verissimo, leggendole in diretta delle parole dolci che le ha dedicato. Ma prima di Anna, Gianni è stato sposato con Laura, fino al 1977. Un matrimonio segnato da un episodio tragico: la loro prima bambina è morta poco dopo la nascita. Un episodio che ha sconvolto la vita del cantante, che racconta: “Queste cose sono strane. Mia figlia morì e la naja mi ha richiamato subito dicendo “Siccome non sei più padre devi venire a fare il militare”…Quella sera non è stata una sera facile”. Dichiarazioni forti quelle di Gianni Morandi, che dopo un po’ rivela che l’esperienza della leva militare gli ha comunque fatto bene perché è stato a contatto con i colleghi. Un’intervista davvero toccante quella del cantante, durante la quale parla di tutti i suoi più grandi affetti, dai figli alla mamma Clara. L’intervista si conclude con un’anticipazione esclusiva de L’isola di Pietro 3, la terza stagione della fiction in cui in cantante è protagonista. La seguirete?