Giordana Angi fidanzata? La della cantante di Amici rivelazione a Verissimo

Tra i tantissimi ospiti di Silvia Toffanin, nella puntata di oggi 12 ottobre di Verissimo, c’è anche Giordana Angi, la seconda classificata ad Amici, oggi coach della squadra bianca di Amici Celebrities. L’intervista a Giordana non può che iniziare sulle note di una sua canzone, al termine della quale la Toffanin annuncia il nuovo album della cantante Voglio essere tua, un album che parla d’amore. E, proprio a questo proposito, la cantante si lascia andare a una rivelazione sulla sua vita sentimentale. Siete curiosi di scoprire cosa ha detto? Ve lo sveliamo subito.

Giordana Angi fidanzata? La rivelazione a Verissimo: “Sono single”

“Credo che ci si senta veramente liberi quando stiamo veramente bene con un’altra persona. È li che ci si sente davvero noi stessi, veramente puri di fronte alla persona che si ama. Parlare d’amore, in mezzo a tanti problemi, è una cosa che a me fa bene“. A questo punto, la domanda della Toffanin è inevitabile: c’è qualcuno nella vita di Giordana? Ed è qui che la cantante racconta un aneddoto della sua vita sentimentale. “Quest’estate io mi sono innamorata, ma la cosa non è andata.. sai si deve essere in due. Allora ho scritto questo pezzo, ma scrivendo che sono fidanzata mi rovinano la piazza!” Un racconto davvero divertente quello di Giordana, che, quindi, smentisce ufficialmente ogni voce di possibili flirt. “È single, è single!!”, dichiara a gran voce Silvia Toffanin, accogliendo la richiesta d’aiuto della cantante. Che potrebbe salire presto sul palco del Festival di Sanremo…