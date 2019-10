Giulia De lellis continua a vivere un momento d’oro nel lavoro e nella vita privata: splendida notizia per l’influencer, l’annuncio poco fa su Instagram.

Giulia De Lellis è senza dubbio uno dei personaggi del momento, soprattutto nel mondo dei social. L’influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scritto il suo primo libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che sta avendo un successo incredibile e ha raggiunto in poco tempo numeri record in fatto di vendite. Ma Giulia sta vivendo un momento d’oro anche nel privato, in particolare in amore. Da mesi infatti è fidanzata con il motociclista Andrea Iannone, del quale è innamoratissima, come dimostra spesso anche con dolci dediche sui social. Ebbene, l’influencer romana ha appena dato una splendida notizia ai fan su Instagram: ecco cos’è successo.

Giulia De Lellis, splendida notizia ai fan: ecco l’annuncio ai fan su Instagram

Giulia De Lellis ha avuto un successo incredibile dopo la partecipazione a Uomini e Donne, diventando presto un personaggio davvero molto influente nella moda e non solo. Giulia ha anche scritto un libro, e soprattutto si è cimentata nella recitazione, diventando protagonista di una web serie che presto uscirà su Witty Tv. Insomma, Giulia è un personaggio poliedrico, che riesce in tutto quello che prova a fare. Poco fa l’influencer ha annunciato ai fan un’altra splendida notizia che la riguarda.

Mentre era in palestra a Singapore, dove sta trascorrendo una vacanza insieme a Iannone, impegnato in Asia con due Moto Gp, Giulia ha registrato delle storie Instagram per annunciare ai fan che il suo libro è stato richiesto anche all’estero e che presto verrà tradotto in altre lingue. La De Lellis si è detta davvero felicissima di questa notizia, che è un grande riconoscimento per lei. ‘Chissà come storpieranno il titolo e tutte le parole ora’, ha scherzato, mostrandosi veramente al settimo cielo per questa grande novità, che sottolinea ancora una volta il suo enorme e internazionale successo.