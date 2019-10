Uomini e Donne, Luigi Mastroianni ed Irene Capuano si sono lasciati? Pochissime ore fa, l’ex corteggiatrice ha raccontato la verità su Instagram.

È uno degli argomenti più infuocati di questo ultimo periodo. Luigi Mastroianni ed Irene Capuano di Uomini e Donne si sono lasciati? Dopo pochi mesi dalla loro scelta all’interno del castello di Uomini e Donne, i due giovani ragazzi hanno definitivamente chiuso la loro storia d’amore? Sono diverse settimane, ormai, che la coppia non appare più insieme sui social. Anche in seguito al ritorno dal Brasile del deejay siciliano, i due non si sono fatti vedere più insieme ai loro sostenitori. Cosa sarà accaduto? Alcuni dei loro sostenitori credono che tra i due ci sia aria crisi. È davvero così? Pochissime ore fa, la giovane romana ha rotto il silenzio. E ha detto tutta la verità.

Luigi ed Irene di Uomini e Donne si sono lasciati? La verità

I loro fan sono davvero preoccupati. Luigi ed Irene di Uomini e Donne si sono realmente lasciati? O, perlomeno, realmente sono in crisi? Come dicevamo precedentemente, la coppia è da diverso tempo che non appare più sui social. Certo, questo non significa nulla. Ma a questo piccolo indizio, bisogna aggiungere che, secondo alcune segnalazioni riportate sul web, il deejay siciliano, alcuni giorni fa, sarebbe stato intravisto in compagnia di Mara Fasone, sua ex collega di trono. Cosa significa, quindi? A dare la risposta è Irene stessa. Che, in una serie di Instagram Stories pubblicate poche ore fa sul suo account ufficiale, ha rotto praticamente il silenzio. Raccontando, quindi, la verità. Lo aveva già fatto in passato, è vero. Ma adesso, dopo notizie sempre più insistenti, la romana è ritornata sull’argomento. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembra che i due non si sono affatto lasciati. Certo, stanno attraversando un periodo ‘no’, come in tutte le coppie. Ma sono ancora insieme. Ma non solo. Perché, prima di concludere, Irene lancia un ‘appello’. Non credere assolutamente a tutto ciò che terze persone si inventano sul loro conto. Se ci sarà da sapere qualche cosa, saranno loro a dirlo.

Insomma, ‘mistero’ risolto, no?