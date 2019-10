Rosy Abate 2 è giunto all’ultima puntata: ecco cosa è accaduto e come è terminata la fiction, è stato un finale che nessuno si aspettava.

La famosa serie di Mediaset Rosy Abate 2 è, purtroppo, giunta alla puntata finale. Proprio ieri sera, venerdì 11 Ottobre, abbiamo assistito, infatti, ad una chiusura di stagione davvero clamorosa. La serie di Canale 5 che racconta le vicende della ‘Regina di Palermo’ anche quest’anno ha letteralmente sbancato in termini di ascolti. In questa stagione abbiamo visto una Rosy molto ‘mamma’, pronta a tutto per difendere il figlio Leonardo e tenerlo lontano dai guai. Ma cosa accadrà nell’attesissimo finale di stagione in onda su Canale 5? Sorprese e colpi di scena non mancano: ecco svelato il finale che nessuno si aspettava.

Rosy Abate 2, ultima puntata: cos’è successo finora

La seconda stagione è cominciata con l’uscita di prigione di Rosy Abate, dopo 6 lunghi anni. Una volta fuori, Rosy è intenzionata a occuparsi di Leonardo, senza voler ritornare minimamente alla sua vecchia vita, ma le cose vanno in maniera diversa. L’amore tra Leonardo e Nina Costello e soprattutto la vicinanza del giovane al padre di Nina, Antonio, la costringe a intervenire. Rosy si avvicina così a Costello, affarista legato alla camorra, e fa il doppio gioco in un affare con i siciliani, cosa che la mette in serio pericolo. Leonardo, che proprio non riesce a stare lontano dai guai, si fida più di Costello che di sua madre, e quando è il momento di scegliere, sceglie il suocero, ma viene presto ‘tradito’.

Coinvolto nell’omicidio di una poliziotta, Leonardo viene dichiarato colpevole e finisce nel carcere minorile di Nisida, dove si avvicina alla droga e soprattutto viene picchiato ferocemente da alcuni uomini assoldati da Costello, unico vero colpevole dell’omicidio. Rosy, aiutata dal poliziotto Luca Bonaccorso, del quale è innamorata, e da Regina Mainetti, riesce a far evadere Leonardo e a tenerlo lontano dalla droga, ma non da NIna. Per rivedere la sua fidanzata, Leonardo è disposto a tutto, ma quando la riabbraccia e provano insieme a dimostrare la colpevolezza di Costello per l’omicidio della poliziotta, il boss fa un agguato con i suoi uomini e tenta di uccidere Leo, che viene salvato a costo della vita da Regina.