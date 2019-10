Rosy Abate 3, la terza stagione della serie si farà? Giulia Michelini e Vittorio Magazzù rompono il silenzio, ecco la loro rivelazione.

La quinta puntata di Rosy Abate 2 è terminata. Il matrimonio tra Leonardo e Nina, che presto diventeranno genitori, e l’arresto di Antonio Costello hanno chiuso questa seconda stagione della serie. Rosy è viva e festeggia con il figlio il suo matrimonio, nonostante il dolore per la morte di Luca Bonaccorsi. Ora che la serie è finita, i fan sono già in fermento e vogliono sapere se ci sarà una terza stagione della serie sulla ‘Regina di Palermo’. Insomma, Rosy Abate 3 si farà? Ecco le parole dei protagonisti Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, che hanno rotto il silenzio sulla questione, facendo una rivelazione.

Rosy Abate 3 si farà? La rivelazione dei protagonisti

Rosy Abate 2 ha avuto un successo incredibile. L’ultima puntata si è conclusa da poco, e sarà possibile rivederla sul sito Mediaset Play, ma i fan già sono in ansia perché si chiedono se sia in programma la terza stagione della serie. Giulia Michelini si è espressa sull’argomento. Ospite qualche settimana fa a Verissimo, l’attrice ha detto di essere affaticata dopo aver interpretato Rosy per tanti anni e non sente di dare altro a questo personaggio. ‘Manca solo che diventi Papa, poi ha fatto di tutto’. Secondo Giulia, dunque, una terza stagione non sarebbe l’ideale: ‘Preferisco lasciare un bel ricordo, le cose belle non devono essere infinite’.

Non la pensa come lei, però, l’altro grande protagonista della serie, Vittorio Magazzù, che interpreta Leonardo. Il giovane è invece aperto alla possibilità di una nuova stagione, anche perché ritiene che il passaggio di ‘testimone’ da Rosy a Leonardo debba avvenire in maniera graduale e naturale, non improvvisa. Vittorio, dunque, sarebbe pronto a girare la terza stagione di Rosy Abate, solo però a patto che ci sia anche Giulia Michelini, e che il personaggio di Rosy esca di scena in modo graduale. Ma quindi, alla luce di queste rivelazioni dei protagonisti, la terza stagione si farà o no? Beh, non ci resta che aspettare e scoprirlo insieme quanto prima!