Temptation island, la rivelazione choc di Gabriele Parpiglia: lo spoiler dell’autore, ‘Serena e Pago…’

Temptation island Vip non smette mai di stupire i propri fan. A pochi giorni dall’ultima parte del falò di confronto Gabriele Parpiglia fa una rivelazione choc: ‘Serena e Pago…‘. Gabriele Parpiglia è sempre ben informato di ciò che accade nei reality che noi guardiamo. Questo perché il giornalista e conduttore è il braccio destro di Alfonso Signorini e quindi autore di molti di questi programmi. Nato nel 1979, ha sempre espresso il desiderio di diventare giornalista, riuscendoci poi anni dopo. Gabriele Parpiglia è stato recentemente anche coinvolto nella vicenda che tanto ha scandalizzato i fan dell’Isola Dei Famosi. Infatti nell’ultima edizione, l’Autore ha dovuto dare le dimissioni, per lo scandalo che l’amico Fabrizio Corona aveva creato con Riccardo Fogli.

Gabriele Parpiglia parla di una delle coppie dell’ultima edizione di Temptation Island che più sta dividendo il web: Serena Enardu e Pago. I due sono arrivati a Temptation Island per risolvere i problemi di coppia che li hanno afflitti negli ultimi anni. La Enardu infatti vorrebbe una vita più spensierata e leggera col compagno, ma ultimamente le cose tra loro non erano proprio così. La bella Serena ha intrecciato dei rapporti molto intimi con uno dei Tentatori del villaggio, accendendo nel compagno forti emozioni.

Nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito ad un confronto molto acceso, in cui il cantante rinfaccia alla donna il proprio amore, ma anche la propria amarezza per il comportamento visto. Avrebbe accettato che la ragazza si divertisse e si sentisse leggera, ma non nel modo in cui l’ha fatto. In tutta questa storia interviene Gabriele Parpiglia a spezzare una lancia in favore della Enardu, aspramente attaccata per il proprio comportamento… L’autore e giornalista si lascia sfuggire una frase che non dà spazio a dubbi: “Credo che a volte… chi lascia soffra di più. Per stare bene forse bisogna prima stare male“.